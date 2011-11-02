У київських лікарнях із приїжджих беруть вже більше грошей

У київських медустановах збільшилися суми внесків, які беруть із приїжджих.

Про це пише газета "Сегодня" (№245 від 2 листопада).

Видання зазначає, що якщо в 2010 році з приїжджих брали за постановку на обслуговування в поліклініці до 200 грн., то зараз - до 300 грн. і пред`явлення договору про оренду квартири. А в пологових будинках - до 1,5 тис. грн., хоча в 2010 році було 700 грн.

Як пише «Сегодня», гроші беруть через касу, видаючи чек, в якому значиться, що це благодійний внесок. Інакше обслуговувати відмовляються. Газета зазначає, що згідно із законом про боротьбу з корупцією, який набув чинності 1 липня, такі внески можуть бути лише добровільними, а за вимагання для головлікарів та інших посадовців наступає кримінальна відповідальність.

Також видання повідомляє, що в главку охорони здоров`я не приховують, що просять із приїжджих гроші й вважають це законним. «Якщо людина, яка проживає в одному районі, хоче обслуговуватися в поліклініці іншого району, їй достатньо написати заяву. На весь Київ фінансування йде з єдиного бюджету. А значить, якщо з вас вимагають гроші, можете сміливо відмовитися й поскаржитися в главк охорони здоров`я. З приїжджими інакше. По швидкій вони обслуговуються безкоштовно. Все решта - за заявою й за благодійним внеском. Є розрахунки, скільки в середньому йде на того або іншого пацієнта на рік. Залежно від цього розраховуються й внески на його обслуговування», - повідомив «Сегодня» начальник главку Віталій МОХОРЄВ.

Водночас юрист Роман МАРЧЕНКО в коментарі виданню сказав: «Якщо головлікар вимагає якийсь благодійний внесок, він порушує закон. Це вимагання. Й неважливо - приїжджа людина чи ні».