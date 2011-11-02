Янукович - Аніщенку: чому ви все робите з-під палки?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував роботу Міністерства охорони здоров’я, заявивши, що чиновники цього відомства все роблять «тільки з-під палки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ перервав виступ міністра охорони здоров’я Олександра АНІЩЕНКА, який в цей момент інформував, що в міністерстві зараз йде процес становлення команди. В.ЯНУКОВИЧ запитав: «Чому від формування вашої команди страждають люди?» і поцікавився ситуацією із забезпеченням регіонів вакциною.

О.АНІЩЕНКО, зокрема, повідомив, що російська вакцина БЦЖ зараз проходить контроль якості, і тому в регіони поки була направлена вакцина датського виробництва. При цьому він висловив сподівання, що найближчим часом в регіони піде і російська.

На це Президент відреагував фразою: «Чому ви все робите, як кажуть, з-під палки?».

Міністр не погодився з цими словами, сказавши, що вони не роблять нічого з-під палки, а намагаються робити все що можуть, але не завжди все виходить так, як вони планують.

«Як з вами важко розмовляти», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.