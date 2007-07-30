Лікарі планують поставити Мельниченка на ноги за 2-3 тижнi

Лікарі поставили Миколі Мельниченку діагноз мікроінсульт.

Про це повідомив у неділю адвокат колишнього охоронця президента Леонiда Кучми Павло Сичов.

За його словами, Микола Мельниченко перебуває у палатi iнтенсивної терапiї, до нього допускають родичiв. Лікарі прогнозують протягом 2-3 тижнiв поставити колишнього офiцера Управлiння Держохорони на ноги, передає Радіо Свобода.

У ніч на неділю Мельниченка доставили каретою «швидкої допомоги» у супроводi трьох охоронцiв у Жовтневу лiкарню в Києві з пiдозрою на iнсульт. Стан його був важким, проте вiн був у свiдомостi i розмовляв.