Киргизьких лікарів звинуватили у масовому зараженні ВІЛ-інфекцією

У Ноокатському районі Ошської області Киргизстана з вини лікарів 14 осіб заражено вірусом імунодефіциту людини. Для з`ясування обставин в Міністерстві охорони здоров`я, створена спеціальна комісія.

За попередніми даними, всі заражені зверталися в одну з місцевих лікарень. У всіх пацієнтів узято повторний аналіз крові. Результати якого поки не оприлюднюють, повідомляє Kazakhstan Today.

Голова президентської адміністрації Медетбек Садиркулов "надіслав лист Генеральному прокуророві з рекомендацією щодо встановлення винних та притягнення їх до відповідальності", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу киргизького президента.

Глава апарату президента Киргизії також доручив керівництву профільного міністерства "якнайретельніше розібратися в причинах інцинденту, прийняти відповідні заходи з недопущення подібної халатності з боку медичних працівників, і доповісти про виконану роботу і прийняті заходи".

За даними Міністерства охорони здоров`я Киргизії, на 1 липня в республіці зареєстровано 1233 носіїв ВІЛ. Більшість хворих мешкає в Ошській області. За останні сім років кількість носіїв смертельного вірусу в Киргизії зросла у понад п`ять разів.

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