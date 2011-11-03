МОЗ: тепер щеплення наближені до європейських

В Україні набув чинності новий порядок проведення профілактичних щеплень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, новий порядок проведення профілактичних щеплень значно удосконалює попередній і є більш наближеним до європейських стандартів.

Дотримання цього порядку забезпечить епідемічне благополуччя населення та попередження на території України інфекцій, керованих вакцинацією.

Новий порядок проведення профілактичних щеплень відрізняється від попереднього, в першу чергу, календарем. Зокрема, в попередньому календарі вакцинація проти туберкульозу проводилася у віці 7 і 14 років. В новому передбачено, що дане щеплення має проводитися лише у 7 років.

Крім того, у новому календарі розширено перелік рекомендованих щеплень. Зокрема, до вже існуючого переліку інфекцій, куди входять щеплення проти гепатиту А, гепатиту В, грипу, пневмококової інфекції та захворювань, для імунопрофілактики яких існує вакцина, зареєстровано в Україні додано: кашлюк (раніше це було обов’язкове щеплення тільки для дітей, а тепер його можна проводити і для дорослих), краснуха (для дорослих), епідемічний паротит (для дорослих), кір (для дорослих), менінгококова інфекція (для дітей і дорослих), папіломавірусна інфекція, ротавірусна інфекція.

Також до попередньо визначених щеплень, які проводяться на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями, в новому календарі додано проведення вакцинації проти вітряної віспи, кашлюку і холери.

В новому календарі було розширено перелік вакцин, які можуть використовуватися для щеплення проти пневмококової та менінгококової інфекцій. Тепер передбачається використання будь-яких сучасних вакцин проти цих інфекцій замість вакцини старшого покоління, які використовувалися раніше.

Ще одним нововведенням при проведенні профілактичних щеплень є оформлення письмової «Згоди на збір та обробку персональних даних».