У Києві буде створено Головний перинатальний центр

Президія Національної академії медичних наук постановила створити на базі ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» Головний перинатальний центр найвищого рівня, що матиме відповідні підрозділи в кожному з інститутів академії за профілем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАМН, таке рішення прийнято на виконання Президентської програми «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» і на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1256 «Про затвердження переліку проектів з пріоритетних напрямків соціально - економічного розвитку», що передбачає розбудову перинатальної служби в державі та зменшення показників материнської і перинатальної захворюваності і смертності.

Відповідаючи на запитання, що можна очікувати від реалізації програми «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства», президент НАМН Андрій СЕРДЮК зазначив: «По-перше, значного покращення медичного обслуговування новонароджених і матерів; по-друге, підвищення якості й доступності медичних послуг; по-третє, суттєвого поліпшення здоров’я дітей».

У повідомленні також ідеться, що задля успішної реалізації програми «слід визначити основні критерії створення та організації діяльності перинатальних центрів ІІІ рівня, включаючи вимоги до приміщень, обладнання, кадрового забезпечення з урахуванням міжнародних стандартів. Затвердити методичні рекомендації з аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та провести розрахунки щодо її потреб».

У НАМН переконані, що всебічна підтримка регіональних перинатальних центрів має здійснюватися не тільки органами охорони здоров’я і науковцями, а й муніципальною владою, її першими особами.