Україна може зіткнутися з проблемою нестачі інсулінів

Україна в грудні-січні може зіткнутися з проблемою нестачі вітчизняних інсулінів, які виробляє вітчизняне підприємство «Індар».

Про це заявили представники громадських організацій на прес-конференції в УНІАН.

За словами президента ВГО «Український діабетичний союз» Галини ЛИТВИНЕНКО, сьогодні до громадської організації звертаються багато хворих з інсулінозалежною формою цукрового діабету і скаржаться на нестачу інсуліну.

Вона наголосила, що причиною такої ситуації стала ситуацыя навкого інсулінового заводу «Індар». «Це - єдиний завод в Україні, що випускає препарат, утричі дешевший за інші інсуліни. Люди переживають за свій стан, що буде далі», - повідомила Г.ЛИТВИНЕНКО.

Представник ГО спростувала інформацію, оприлюднену у ЗМІ, що «Індар» не припиняв виробництва і працює у звичному режимі. «Ми знаємо чудово - виробництво стоїть. Неправда, що він працює. Ніхто нічого не робить. Розливався інсулін, той, що був виготовлений при попередньому керівництві. Наша організація та хворі на цукровий діабет дуже стурбовані тим, що ми не знаємо, що буде далі - завод стоїть, інсулін не розливається. А настане такий момент - грудень, січень - коли люди можуть опинитися над прірвою», - наголосила Г.ЛИТВИНЕНКО.

Вона зазначила, що досі невідомо, хто є власником «Індару», хто стоїть за ними. «Це необхідно знати, щоб у разі, коли інсулін в країні закінчиться, ми знали, на кого подавати судові позови», - сказала Г.ЛИТВИНЕНКО.

«Я нікого не обвинувачую, я просто заявляю від імені усіх хворих, що нас турбує те, що настане такий момент, коли ліків не буде вистачати, і люди будуть просто гинути. Без інсуліну у людини хворої немає життя», - заявила Г.ЛИТВИНЕНКО.

На думку представника «Комітету порятунку заводу «Індар» Наталії ДІДЕНКО, наслідком ситуації з «Індаром» може стати те, що Україна втратить технологію унікального виробництва інсулінів.

«Є проблемою саме існування заводу «Індар», зокрема технологій, які були розроблені на підприємстві. Таких унікальних підприємств у світі усього чотири, і єдине в Україні. Уявіть собі - технологія виробництва інсуліну бактеріальної клітини. Це дуже непроста технологія. Для того, щоб її розробити, професор ЛАЗАРЄВ витратив 5 років копіткої, напруженої праці. Був створений колектив, були відпрацьовані технології, були отримані чудові результати, ми вийшли на світовий ринок. Це усе є», - сказала Н.ДІДЕНКО. За її словами, зараз усе це втрачено.

Коментуючи ситуацію, у якій нині працює «Індар», представник ГО висловила припущення, що препарати, які виробляються сьогодні, можуть мати неналежну якість.

«Ми спостерігаємо, як працює тепер виробництво, за тими незначними інтерв’ю у газетах, на телебаченні. І навіть по цих невеликих уривках ми можемо спостерігати, у якому стані перебуває підприємство. Працівники навіть вдягнуті неналежно - голі руки, неприбране волосся... Де ж гарантія якості?..», - наголосила Н.ДІДЕНКО.

Н.ДІДЕНКО переконана, що Україна може втратити підприємство. «Ми зараз ставимо питання, чи зможемо ми взагалі відновити завод «Індар». Пройде кілька місяців і ми вже не зможемо його відродити. Я 30 років працюю у біотехнологічній галузі і чудово розумію, чим усе може загрожувати. Це буде трагедією для України. Я вже не кажу про наших зарубіжних партнерів, з якими ми співпрацювали», - резюмувала Н.ДІДЕНКО.

У свою чергу адвокат Микола ПАВЛЕНКО підкреслив, що суд ухвалив рішення про те, що акції заводу «Індар» належать Україні. «Я не буду підсилювати трагедію в очікуванні катастрофи. Я думаю, що все буде гаразд, все буде нормально, тому що держава все таки прислухалася», - сказав М.ПАВЛЕНКО.

«Як пояснювати іноземним партнерам, що відбувається із ЗАТ «Індар»? Приклад ЗАТ «Індар» - це приклад, коли можна захистити майно і вжити заходів для того, щоб надалі подібні речі не повторювалися. Я думаю, це буде спокійно і для наших підприємців, і для західних інвесторів, які розміщують кошти в Україні», - зазначив М.ПАВЛЕНКО.

Учасники прес-конференції звернулися до Президента України, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури з проханням вплинути на складну ситуацію щодо постачання вітчизняного інсуліну, а також з’ясувати, хто є господарем заводу «Індар».

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" заснований 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

На початку жовтня у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект про повернення в державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

7 жовтня 2011 року ВР прийняла постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин, які привели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар". Відповідно до постанови, ТСК має розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні відчуження державного пакета акцій ЗАТ "Індар" у розмірі 70,7%, що спричинило втрату стратегічно важливого для держави підприємства; розслідувати причини зволікання у вирішенні питання про повернення у власність держави державного пакета акцій ЗАТ "Індар".