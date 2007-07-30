Позіхання допомагає працювати мозку

Незважаючи, на те, що позіхання в багатолюдному місці не вказує на вишукані манери, воно є потужним психологічним механізмом, який підтримує увагу людини.

Позіхання, хоч і передує сну, не прискорює його настання, а швидше відкладає.

Еволюційне значення позіхання полягає у необхідності цілої групи людей залишатися напоготові при наближенні небезпеки в темний час доби.

Твердження, про те, що позіхання – це наслідок дефіциту кисню було спростовано вченими з університету Албані (Нью-Йорк). Їхня експериментальна праця доводить, що зниження у крові кисню і зростання концентрації вуглекислоти не зумовило такої реакції.

Інша версія, яку підтвердили результати роботи, у тому, що позіхання допомагає охолодити мозок і поліпшити його роботу.

Фізіологія носової порожнини така, що при нормальному функціонуванні, через неї поступає достатня кількість холодного повітря, який поліпшує роботу мозку.