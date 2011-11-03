Україні важливий досвід інших країн у лікуванні людей з ВІЛ

Для підвищення доступності антиретровірусних препаратів ВІЛ-інфікованим хворим, Україні повинна вивчати і активно використовувати досвід інших країн.

Про це на черговому засіданні Комітету з питань охорони здоров`я заявила його голова, народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Тетяна Бахтєєва.

«На жаль, сьогодні Україні належить сумне лідерство за темпами розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу: ми другі в Європі і п`яті у світі. Цією інфекцією в нашій країні заражені 1,1 відсотка населення, причому 88% ВІЛ-інфікованих громадян України складають особи віком від 15 до 49 років. Щодня діагноз ВІЛ-інфекції ставиться майже 60 громадянам України,» - констатувала Т.Бахтєєва.

За словами народного депутата, у проекті Державного бюджету на 2012 рік заплановано профінансувати заходи програми по боротьбі з ВІЛ/СНІДом на суму 324 млн. грн. З них на закупівлю антиретровірусних препаратів - 234 млн. грн. Що, за розрахунками МОЗ, має забезпечити лікуванням усіх ВІЛ-інфікованих, які потребують АРВ-терапії. Однак, ситуація залишається поки складною і змушує шукати нові шляхи вирішення питання про зменшення вартості антиретровірусних препаратів для доступу ВІЛ-інфікованих до АРВ-терапії.

«Тому вже сьогодні, українські фахівці повинні вивчати і активно використовувати досвід інших країн у цьому питанні," - додала Бахтєєва.

«Дуже корисним є досвід Бразилії у цій сфері, яка на сьогодні забезпечує власними силами лікування 200 тисяч хворих на ВІЛ-інфекцію (практично всіх). Свого часу Бразилія висунула ультиматум ряду фармацевтичних компаній з вимогою добровільно дати державі право на виробництво чотирьох найбільш відомих антиретровірусних препаратів, погрожуючи, у разі відмови, почати власне виробництво, ігноруючи патентний захист. У Бразилії прийнятий відповідний Закон, що дозволяє ігнорувати патентне право і право на захист ексклюзивних даних лікарських препаратів у разі наявності загрози здоров`ю населення та за умови, що дані препарати не будуть використовуватися в комерційних цілях, а також для продажу за кордон. Це дозволило Бразилії організувати власне виробництво вже відомих у світі АРВ-препаратів, які ще перебувають під патентним захистом. Такі препарати виробляються в рамках державного замовлення за бюджетні кошти. Всі ці заходи в комплексі значно знижують вартість АРВ-препаратів, відповідно підвищуючи їх доступність для хворих на ВІЛ, » - підкреслила Тетяна Бахтєєва.

Парламентарій заявила, що комітетом з питань охорони здоров`я вже зроблені кроки для врегулювання цього питання на законодавчому рівні в Україні.

Голова комітету зазначила: на цей пленарний тиждень Верховної Радою заплановано розгляд у другому читанні проекту закону про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» (р. № 7412), що стосується застосування більш гнучкого режиму захисту права інтелектуальної власності та ексклюзивності даних в щодо лікарських засобів. Прийняття цього Закону дасть можливість нашому уряду зробити певні кроки для вирішення питання про організацію вітчизняного виробництва АРВ-препаратів, які будуть в десятки разів дешевше. Але для цього, безумовно, потрібно дуже уважно все проаналізувати і прорахувати.

А саме, для реалізації прийняття такого закону, за словами Т. Бахтєєвої, в першу чергу необхідно детально вивчити міжнародний досвід у цій сфері, провести переговори з представниками найбільших фармацевтичних кампаній на предмет визначення розмірів роялті у випадку випуску аналогічної продукції в Україну, визначити перелік українських підприємств з примусового ліцензування, які мають необхідну матеріально-технічну базу, що відповідає світовим стандартам, а потім вже розглядати можливість використання функціонуючих механізмів в Україні.