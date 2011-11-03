ВР ухвалила закон про прискорення надання першої меддопомоги

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 254 народних депутати із 384 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, дозволяється безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка; розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефона медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.

Документ містить також норму, відповідно до якої власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити у межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники.

Законом встановлюється також, що форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров‘я.