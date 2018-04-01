Як зупинити лікарів-дистриб`юторів, що заробляють на довір`ї пацієнтів?

Останнім часом у Мелітополі все частіше чуєш, що місцеві лікарі приторговують в кабінетах державних лікарень не тільки ліками, але і біодобавками. А ще люди в білих халатах настирливо рекомендують своїм пацієнтам купувати медикаменти в якійсь конкретній аптеці, де потім одержують непогані фінансові дивіденди.Журналістське розслідування виявило, що всі перераховані випадки набирають тенденції, що захопила всю охорону здоров`я країни. Фармацевтичні компанії не шкодують грошей на підкуп лікарів, а ті, маючи від держави вельми скромну зарплату, не можуть встояти перед спокусою додаткових прибутків і стають негласними дистриб`юторами таких компаній. Для пацієнтів це загрожує негативними наслідками - у кращому разі, збільшеними грошовими витратами, в гіршому - новими проблемами зі здоров`ям. І як тут не пригадати горезвісний вираз «працюємо на аптеку».

Дистриб`юторська кухня

Цю історію редакції розповіла колега-журналіст Олена. Влітку на прийомі у місцевого онколога вона дізналася, що належить до, так званої, групи ризику хворих на рак молочної залози. Повідомлення, природно, засмутило молоду жінку. Але лікар поспішив заспокоїти пацієнтку, мовляв, якщо прийматимеш те, що я пропишу, все обійдеться, і протягнув їй невеличкий клаптик паперу зі вказівкою назв «потрібних» препаратів.

Дві мікстури обіцяли полегшити гаманець нашої героїні на 70 гривень. Сума чимала, погодився доктор, але здоров`я того варте. На нестандартному рецепті Олена прочитала вельми незвичайний напис «Українська Міжнародна академія оригінальних ідей», трохи нижче адреса, філіалу академії. Виявляється, ця вельми респектабельна, судячи з назви, організація облаштувалася в одному з номерів готелю «Мелітополь». Те, що ліки пропонувалося купити не в аптеці, як це належить, а в готелі, Олену не збентежило. Вона повністю довірилася поважному лікареві. Сумніви почали брати, коли жінка прийшла в готель.У крихітному кабінеті, номер якого був вказаний на бланку онкологом, сиділи дві дівчини і консультували інших клієнтів. Їх також, як і Олену, направили за цілющими мікстурами лікарі - гінеколог і уролог. На готельній тумбочці вишикувалася черга пляшечок однакового розміру, але з різними наклейками.Жінки-консультанти, жваво рекламували свій товар. Всього за п`ять хвилин Олена дізналася, що цілющі мікстури, які їй пропонували купити - фітозбори. Фірма їх, зазвичай, реалізовує для ветеранів правоохоронних органів (як потім з`ясувалося, засновник цієї організації колишній працівник СБУ, - авт.), а все що залишається - продають іншим охочим. Приймати настоянки слід за певною схемою, вказаній в анотації: декілька крапель розбавити водою і пити три рази на день.Всі, хто погоджуються купити фітозбір, автоматично стають членами Клубу здоров`я і гармонії, таких клієнтів консультанти для якихось своїх цілей записують в картотеку. Що активніше дівчата розхвалювали цілющі властивості мікстур, то більше сумнівів виникало у нашої героїні. До того ж, з`ясувалося, що обидві консультантки не мають медичної освіти (одна щоправда, певно для переконливості, назвалася валеологом). Суть подальшої розмови ми передаємо без коментарів:

- І все ж уточніть, те, що ви пропонуєте можна назвати ліками чи ні?

- А ви самі як вважаєте?

- Я ніяк не вважаю, я у вас питаю.

- Це - фітозбори. Ми самі їх п`ємо і в аптеку вже давно забули дорогу. У людей, які приймають ці настоянки, пухлини розсмоктуються і камені з нирок виводяться.

- А що буває при передозуванні?

- Жодних побічних ефектів досі не було. У нас навіть був випадок, коли один пацієнт випив вміст всього флакона за один день. Нічого не сталося. Наступного дня прийшов за новою пляшкою.

- Ви і БАДами (біодобавками) торгуєте?

- Вони у нас просто стоять на демонстраційному стенді. Самі ми їх не приймаємо, але якщо клієнт побажає, ми можемо замовити. Просто люди бачать різницю в ціні - наша продукція набагато дешевше і ефективніше.

- А лікарі, які до вас пацієнтів своїх направляють, якісь відсотки одержують від продажу?

- Ні. Вони і члени їхніх сімей користуються знижками, купуючи нашу продукцію. А людей до нас направляють, тому що знають про лікувальні властивості цих фітозборів.

Всю правду про фінансові взаємини фірми з мелітопольськими медиками, консультанти викладати не стали. Проте ж і переконати Олену в необхідності придбати настоянку їм не вдалося. Чого не скажеш, про інших клієнтів, які із задоволеним виглядом виносили пляшки з «життєвою силою» з готельної кімнати.

Те, що доктор прописав

Про інший спосіб додаткового заробітку місцевих лікарів розповіла мешканка села Семенівка Ольга Міхтєєва. Її чотирирічна донька Ема - інвалід дитинства. У дівчинки - дисплазія тазостегнового суглоба. Зі слів матері, дільничний лікар районної лікарні не помітила вчасно дефектів розвитку. Коли ж Ольга за власною ініціативою повезла Ему в обласну клініку, лікарі повідомили: «Доведеться гіпсувати ноги». У результаті, дитина десять місяців пролежала в гіпсі, а зараз проходить курси реабілітації у мелітопольському центрі інвалідів. Проте більше за недбалість дільничного педіатра обурює матір обурює таке:- У лікарню потрапляємо часто, і ліки завжди доводиться купувати саме у лікаря. Якщо немає з собою грошей - згодна дати у борг. Я розумію: кожен хоче жити, але найбільше вражає, яким тоном вона з нами розмовляє. Одного разу чоловік спробував відмовитися від чергової пропозиції, мотивуючи тим, що купить ліки в аптеці, та лікар присоромила - мовляв, який скупий тато, і додала, що таких препаратів, у жодній аптеці не знайдеш. Довелося купувати, щоб не псувати стосунки, адже це дільничний лікар. Однак це ще півбіди. Останній раз, коли я з Емою була у неї на прийомі, вона пригрозила, що перегляне дочці термін інвалідності. Заявила прямим текстом: «Я бачу, дитині стало краще, а ви допомогу одержуєте 500 гривень». Це було останньою краплею. Я написала заяву на ім`я головного лікаря лікарні і попросила перевести нас на іншу ділянку.

Не впійманий - не дистриб`ютор

Головний лікар центральної районної лікарні (ЦРБ) Олександр Семенюта повідомив, що це перший випадок в лікарні. Для проведення розслідування за заявою Ольги Міхтєєвой була створена комісія. Лікарка одержала догану. Звинувачення частково підтвердилися:- По-перше, комісія встановила дефекти діагностики. Педіатр несвоєчасно звернула увагу на дисплазію дитини. По-друге, лікар перевищила свої повноваження, загрожуючи достроково зняти інвалідність. У її повноваження це взагалі не входить. Що ж до продажу ліків і біодобавок на робочому місці, то я за руку її не хапав, усе інше - розмови. Пацієнти, які купують у медиків препарати, не повідомляючи про це адміністрацію лікарні, самі себе заганяють в кут.Головлікар також додав, що він особисто ще в 2002 році підписав розпорядження, що жоден співробітник ЦРБ не має права на робочому місці торгувати ліками.Спроба вислухати точку зору звинуваченої лікарки лишилася безрезультатної. Вона заявила, що їй нічого сказати журналістові, а конфлікт вже улагоджено.І все ж позитивний урок з цієї історії взяли як медики, так і пацієнти. По розпорядженню Олександра Семенюти на дверях кожного кабінету в ЦРБ з`явиться пам`ятка, що нагадує пацієнтам, що купувати медикаменти у медперсоналу і докторів не слід, а якщо лікарі і пропонують щось купити, слід скаржитися до адміністрації лікарні.Та чи хворі наважаться піти проти доктора, від якого залежить їхні здоров`я і життя.

Медична аморальність

Як зупинити лікарів-дистриб`юторів, що заробляють на довірі пацієнтів? Чи мають право медики поширювати біодобавки в лікувальних установах? З такими питаннями редакція звернулася до завідувача міським відділом охорони здоров`я Анатолія Покровенка і головного лікаря центральної районної лікарні Олександра Семенюти.

Анатолій Покровенко: - У Законі «Про працю» і Адміністративний Кодекс немає статей про відповідальність лікаря за посередницьку діяльність. Такі відносини, на жаль, не регулюються в Україні. Держава просто закриває очі на цю тіньову сферу діяльності. Тут вже питання професійної совісті і етики лікаря. Звідси і виникають проблеми. Якщо людині показані ті або інші ліки, лікар його рекомендує пацієнтові. А той вже купує прописані ліки на свій розсуд. Люди, зазвичай, довіряють лікареві. Що ж до питання біодобавок, то з цим в країні – просто катастрофа. Людям пропонують величезний спектр всіляких речовин, які наділяються людьми найрізноманітнішими властивостями дії на організм, але не регулюються законами Мінохоронздоров`я. Біодобавки не відносяться до лікарських засобів, і, водночас, назвати їх чимось іншим - продуктами харчування, наприклад, теж не можна. У сільському господарстві є таке поняття - добрива, так от, в людській сфері теж саме можна сказати про біодобавки. Ринок їхнього продажу ніким не регулюється. Тому БАДи продають сьогодні скрізь і всі кому не лінь.А, коли люди намагаються заробляти гроші за всяку ціну, моральний аспект - на другому плані. І медпрацівники піддаються бажанню більше заробити. Від цього, на жаль, нікуди не подінешся. Я вважаю, це неетично і аморально до хворого.

Олександр Семенюта: - Зараз багато хто говорить про тотальну торгівлю препаратами в лікарнях. Я вважаю, що в даній ситуації пацієнти самі себе повинні захищати, коли їм педіатри, гінекологи “втюхують” пілюлі, добавки, типу «Дика кішечка» або «Дикий кіготь». Люди готові бути обдуреними, і їх одурюють, за дуже великі гроші. Це ще і провина нашого менталітету. На Заході людина не купувала б ці дурниці.На мою думку, лікар не має права торгувати на своєму робочому місці, хоч би тому, що у нього немає на це ліцензії. А якщо і є ліцензія, то хай він займається підприємництвом в неробочий час. Така діяльність приховується від податків. У жодній посадовій інструкції я не бачив, щоб лікареві дозволялося приторговувати ліками і добавками.

З приводу біодобавок моя позиція така: у наказах МОЗ ніде не написано, що біодобавки слід призначати пацієнтам. Я вважаю злочинцями тих лікарів, які призначають їх вагітним. Таких «лікарів» дуже багато. Представники різних корпорацій неодноразово бігали за мною, обіцяли манну небесну, але я принципово не займаюся цим. Пригадайте, що говорив професор Преображенський в «Собачому серці»: «Зіночка, ви доросла дівчинка, а тягнете у рот всяку гидоту». Люди не розуміють цього, а лікарі, використовуючи диплом, імідж лікувальної установи, своє робоче місце і службове становище, приторговують харчовими добавками.

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