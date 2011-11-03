Україні загрожує африканська чума свиней

Державна служба ветеринарної медицини України посилила контроль за роботою свинокомплексів в закритому режимі через небезпеку виникнення захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

«Тепер уже не просто порада, а чітка вимога - всі спеціалізовані свиногосподарства регіону (Харківської, Сумської і Чернігівської областей — УНІАН) повинні бути переведені на закритий режим роботи. Крім того, ми внесли вимогу, за якою працівники, які працюють в спеціалізованих свиногосподарських комплексах, у своїх домашніх господарствах не повинні утримувати свиней для власного вживання, оскільки це потенційна загроза перенести захворювання з двору на спеціалізоване господарство», - повідомив І.БІСЮК.

Основна загроза існує для Сумської, Харківської і Чернігівської областей. Відповідно до розпорядження головного ветеринарного інспектора України ці області оголошені зонами особливого епізоотичного стану. Він повідомив, що 31 жовтня в Курській області Росії зареєстровано спалах захворювання на африканську чуму свиней, тому області України, що межують з цим регіоном, під особливим контролем ветслужби. «Особлива увага до Харківської, Сумської і Чернігівської областей, які відповідно до мого розпорядження... від вчорашнього дня оголошені зонами особливого епізоотичного стану. У зв`язку з розпорядженням необхідно забезпечити постійну роботу до особливого розпорядження спільних робочих груп ветеринарної міліції, державної автоінспекції міністерства внутрішніх справ, а також інспекторів ветеринарної медицини, посилити контроль за переміщенням вантажів, в першу чергу живих тварин і продуктів забою і переробки в прикордонних з Російською Федерацією районах», - повідомив він.

Також доручено терміново провести засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій і негайно ліквідувати всі стихійні ринки на території цих областей. Також висунуто вимогу негайно і оперативно інформувати Державну ветеринарну і фітосанітарну службу про кожен випадок загибелі свиней на території цих областей. «Всі дикі кабани, які вбиваються чи виявляються мертвими, повинні бути досліджені на африканську чуму свиней в державних лабораторіях ветеринарної медицини, а також все загибле свинопоголів’я старше за 4 місяці у всіх спеціалізованих свиногосподарських комплексах», - наголосив І.БІСЮК.

Ветеринарна служба закликає громадян, які перетинають кордон з Росією в цих областях, утриматися від перевезення продуктів тваринного походження, оскільки вони вилучаються і знищуються.

«Ситуація перебуває абсолютно під контролем державної служби ветеринарної медицини, тому що ми проводимо діагностичні забої та дослідження з метою виявлення збудника африканської чуми свиней. На сьогоднішній день всі дослідження негативні. Але громадськість України має знати про ту реальну небезпеку, яка сьогодні складається щодо АЧС. На сьогоднішній день ситуація ендемічна — вірус у природі не контролюється і може виникати в будь-якому місці. Ми максимум робимо і зробимо все для того, щоб це захворювання на територію України не потрапило, але ми маємо бути готові й до іншого», - сказав голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби.

Він відзначив, що у разі виникнення АЧС на території України підготовлена постава, згідно з якою держава компенсуватиме населенню вилучену у вогнищі захворювання на забій худобу за ринковою ціною.

Також І.БІСЮК відзначив, що найближчим часом Україна може мати загрозу щодо АЧС і з боку Білорусі. «Оскільки Митний союз - Казахстан, Росія і Білорусь не мають між собою внутрішніх кордонів і переміщення тварин та продуктів харчування йде практично без бар`єрів, то з розвитком подій в Курську, Білорусь, тобто наші північні кордони, найближчим часом стануть також для України загрозою в плані АЧС. Це будуть і Київська, і Житомирська, і Рівненська, і Волинська області», - вважає він.

І.БІСЮК також повідомив, що сезон полювання на диких кабанів (починається 20 грудня) можуть почати раніше, для того щоб в процесі полювання проводити дослідження вбитих тварин на АЧС.

Він відзначив, що АЧС не несе загрози здоров`ю людей, але завдає великих економічних збитків, оскільки у вогнищі захворювання знищується все поголів`я свиней. Також може бути обмежено експорт зерна з несприятливих регіонів.