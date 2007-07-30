До України не пустили радіоактивний вагон з Угорщини

Транзитний вантажний потяг, що перевозив руду цирконію з Угорщини до Білорусії, за результатами екологічної перевірки був затриманий на українському кордоні.

На залізничний міжнародний пункт пропуску "Дружба" у Чопі, вантажний потяг з Угорщини прибув минулої п’ятниці.

Екологічна перевірка встановила, що радіаційний фон одного з вагонів втричі перевищує норму. Згідно з документами, у вагоні була руда цирконію, яка перевозилася з Угорщини транзитом через Україну до Білорусії.

До пункту пропуску виїхали представники кількох правоохоронних структур. У ході перевірки з`ясувалося - у документах, які супроводжували вантаж, немає підтвердження того, що Білорусь дійсно готова прийняти небезпечний вантаж. Після цього вагон з рудою повернули до Угорщини.

Деталі інциденту з`ясовують компетентні органи.

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