Відпочивальників у Криму косять інфаркти

За один вчорашній день на пляжах біля Феодосії внаслідок інфаркту загинули дві людини. Як повідомляє Центр суспільних зв`язків главку МНС України в Криму, тіла обох загиблих знайшли в морі.

У неділю пополудні біля елінгів у 75-річного чоловіка, який стояв по коліно у воді біля берега стався інфаркт. Постраждалий, мешканець Донецька, знепритомнів і впав у море. Бригада «швидкої» констатувала смерть.

Через півгодини біля берега на пляжі в селі Берегове виявили тіло чоловіка на вигляд 50 – 60 років. Особа загиблого встановлюється. За попередньою версією, причиною смерті також став інфаркт або інсульт.

Того ж дня увечері на пляжі «Жемчужний» , катаючись на водному атракціоні «Банан», 23-річна відпочивальниця з Росії отримала травму і була доставлена швидкою у травматологічне відділення міської лікарні Феодосії.

Цього року влада Феодосії висунула ініціативу щодо заборони водних атракціонів на міських пляжах. Очікується, що наступного року для любителів екстриму буде відведена спеціальна акваторія.

Нагадаємо також, що унаслідок небувалої спеки кримчани стали частіше потрапляти на лікарняне ліжко з серцевими нападами. У липні підвищилася кількість смертей серед кримчан, а кількість інфарктів зросла на 50-60%.

У лікарні Криму щодня звертається до п`ятдесяти осіб, що стали жертвами сонячних ударів та опіків.

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