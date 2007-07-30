Бізнес на вагітних

Дві злочинні групи, які наживалися за допомогою вагітних жінок, викрили правоохоронці на Чернігівщині.

Четверо людей у Прилуках створили фіктивну фірму , і в документах серед її працівників значилися жінки на сьомому та восьмому місяцях вагітності.

Кожна жінка отримувала по 1,5 тисячі гривень, а самі ці підприємці - понад 20 тисяч гривень з кожної жінки шляхом отримання компенсацій з боку держави за те, що вагітні в них працювали.

У фіктивних довідках про зарплату жінок значилася сума 4-5 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що злочинці заподіяли збитків на суму близько 200 тисяч гривень, з яких половина суми відшкодована. Справа скерована до Прилуцького суду.

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За подібною схемою діяла злочинна група в Бахмачі.