В Україні до 14 млн. людей хворіють на серцево-судинні захворювання

В Україні на серцево-судинні захворювання хворіють від 12 до 14 млн. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА на III Міжнародній конференції з добродійності на тему: «Хто допоможе медицині одужати: пошук рецепту», яка проходить сьогодні в Києві.

За її словами, понад 50% населення хворіє на гіпертонічну хворобу, близько 8 млн. людей мають ішемічну хворобу серця, щорічно діагностується близько 50 тис. випадків інфаркту міокарду. «Частота інсультів в Україні перевищує аналогічний показник у розвинених країнах Європи в 11-13 разів», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

Продовжуючи аналізувати структуру захворюваності основних патологій, голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я повідомила, що більш як 1 млн. українців хворіють на онкологічні захворювання.

«В Україні щодня виявляють 442 нових випадку раку (або 18 – щогодини), і вмирають від раку 239 людей (або 10 – щогодини). Станом на 1 січня 2011 року на обліку онкологічних установ України перебуває більш як 960 тис. онкологічних хворих, зокрема 5,5 тис. дітей», - завважила Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, кількість хворих на цукровий діабет становить більш як 1 млн. 100 тис. осіб, з них майже 200 тис. інсулінозалежних, за останні п`ять років їх кількість збільшилася на 20,4%.

Також Т.БАХТЄЄВА звернула увагу на проблему епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу в Україні. «Ми багатьох років не можемо справитися з ВІЛ/СНІДом і туберкульозом, епідемія якого вже перейшла в категорію національної проблеми, оскільки офіційно кількість туберкульозних хворих, які перебувають на диспансерному обліку, перевищила 1% населення. На диспансерному обліку 700 тис. хворих на туберкульоз, з них 120 тис. з активною формою туберкульозу», - наголосила Т.БАХТЄЄВА.