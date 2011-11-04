Погода на вихідні

Завтра, 5 листопада, в Україні утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометценті, вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в східних областях та на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 6-11° тепла, на Прикарпатті та півдні Одещини до 13°, на Лівобережжі 3-8° тепла; на Закарпатті вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі по області від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.