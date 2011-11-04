Щороку в Україні вмирають понад 700 тисяч громадян

Україна щороку втрачає понад 700 тисяч своїх громадян, причому третину з них складають люди працездатного віку.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА у ході III Міжнародної конференції з благодійності на тему: «Хто допоможе медицині одужати: пошук рецепту», яка проходить сьогодні у Києві.

За її словами, смертність населення в Україні становить 15,2, а в країнах – членах ЄС 6,7 на 1000 населення.

«Наші люди живуть на 10 років менше, ніж жителі Європейського Союзу і багатьох країн СНД. Україна посідає 150-е місце серед 223-х країн світу за показником середньої тривалості життя. Середня очікувана тривалість життя в Україні становить 69 років, у країнах ЄС – 74 роки, а в країнах СНД: у Грузії – 76,7, Молдові – 70,8, Білорусі – 70,63, Узбекистані – 71,9 тощо. При цьому середня очікувана тривалість здорового життя в Україні дорівнює 59,2 року, а в країнах Євросоюзу – 67 рокам», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона повідомила, що у нашій країні дуже високі показники дитячої і чоловічої смертності. «Рівень дитячої смертності у 2,5 разу перевищує європейські показники… Смертність чоловіків працездатного віку перевищує аналогічний показник навіть у країнах, де валовий національний продукт у 4–6 разів нижче, ніж у нашій країні», - підкреслила Т.БАХТЄЄВА.

Народний депутат наголосила, що в Україні - один з найвищих у світі показник смертності від серцево-судинних захворювань: 64% у структурі загальної смертності, а це близько 500 тисяч чоловік на рік.