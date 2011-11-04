Ситуація в українській медицині значно гірша за інші країни

Ситуація в українській медицині значно гірша, аніж в інших країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні під час III Міжнародної конференції "Хто допоможе медицині одужати: пошук рецептів", генеральним партнером якої виступив Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України".

"Ми зараз маємо ситуацію, коли не дуже великі гроші, закладені в бюджеті, витрачаються на койко-місця і обслуговування дуже часто якихось приватних інтересів. За койко-місцями ми випереджаємо розвинені країни Європи в півтора рази, за кількістю самих лікарень - у два рази ", - сказала І. АКІМОВА. Водночас, за словами І. АКІМОВОЇ, Україна істотно випереджає за рівнем смертності, зокрема - материнської і дитячої.

За словами І. АКІМОВОЇ, медицина - це одна зі сфер, де нагромадилося дуже багато проблем. "Системні проблеми потрібно вирішувати системно, а системність передбачає необхідність розробки заходів і завдань, які не завжди дають негайні результати. І часто перехідний період, коли заходи починають запускати, виявляється дуже складним. Тому що, коли змінюється система в таких соціальних питаннях, це відразу викликає сумніву, а чи не буде гірше. І в середовищі лікарів, і в середовищі пацієнтів ", - сказала І. АКІМОВА.

"Питання, чи потрібно змінювати систему, навіть не виникає, треба змінювати. Які би не були великі страхи і сумніви, її змінювати треба," - зазначила І. АКІМОВА, наголосивши, що потрібно шукати компроміси, щоб, змінюючи систему, не руйнувати її дощенту, не залишаючи нічого взамін, а йти поступово.

"Тут революцій категорично робити не можна. Процес повинен йти еволюційно", - резюмувала І. АКІМОВА.

Вона переконана, що у здійсненні медичних реформ дуже важливо мати добрий зв`язок з громадськими організаціями. "Це тема не чиновників, це тема вчених, тема громадських організацій і лікарів, тема благодійних фондів, які не чекали початку реформ, а багатьма речами займалися самі. Багато робить зараз фонд Ріната АХМЕТОВА в цій галузі. Мені дуже приємно, що в пілотних регіонах в темі неонатальних центрів цей фонд нам теж надаватиме велику підтримку ", - зазначила І. АКІМОВА.

Сьогодні в Києві проходить III Міжнародна конференція "Хто допоможе медицині одужати: пошук рецептів", генеральним партнером якої виступив Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України".

Основними темами заходу стали питання реформування системи охорони здоров`я в Україні та побудова діалогу між благодійними організаціями, бізнесом та державою.

У конференції взяли участь перший заступник голови Адміністрації Президента України І. АКІМОВА, голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОЙСЕЄНКО, представники благодійних фондів України.