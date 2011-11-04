Держава не добудовуватиме «Дитячу лікарню майбутнього»

Держава не добудовуватиме Всеукраїнський центр охорони здоров`я матері і дитини («Дитяча лікарня майбутнього») майбутнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА в ході III Міжнародної конференції з добродійності на тему: «Хто допоможе медицині одужати: пошук рецепту», яка проходить сьогодні в Києві.

Т.БАХТЄЄВА наголосила, що питання про завершення будівництва дуже актуальне для України, воно зафіксовано у відповідному проекті постанови ВР, проте сьогодні держава не може взяти на себе відповідальність щодо завершення будівництва. "Це - не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - наголосила Т.БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що гроші збиралися як простими людьми, так і благодійниками. "Більш як 12 млн. дол. вніс Фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України", а також кошти збиралися фондами меценатів - КОЛЕСНІКОВА, ЗВЯГІЛЬСЬКОГО, фондом ПІНЧУКА. Було зібрано 50 млн. доларів. Частина грошей ще є, частину витрачено. Але, окрім фундаменту п`яти майбутніх будівель, сьогодні на території Феофанії, яку виділено для будівництва лікарні, поки що нічого не немає", - резюмувала Т.БАХТЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, капсула у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» була закладена 16 березня 2006 року на території клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", який проходив 17 грудня 2006 року, було зібрано більш як 262 млн. грн. добродійної допомоги.

20 жовтня 2011 року народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ направив звернення в Генеральну прокуророві України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані добродійні кошти.

Того ж дня в добродійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за наслідками перевірок контролюючих органів жодних порушень у його роботі не виявлено.