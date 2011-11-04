Акімова вважає: страхову медицину вводити поки що небезпечно

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА вважає, що вводити страхову медицину в Україні поки що небезпечно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на III Міжнародній конференції "Хто допоможе медицині одужати: пошук рецептів", генеральним партнером якої виступив Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України".

Вона наголосила, що страхова медицина потрібна, але до неї потрібно добре підготуватися і «час її введення має велике значення для успіху самої ідеї».

«Страхова медицина – річ абсолютно необхідна, але потрібна «домашня робота», якою ми зараз займаємося. У діряве відро хоч би скільки грошей лий, все одно вони витікатимуть. До того моменту, доки не буде реструктуризована мережа, доки правильно не розведені первинна медицина, вторинна, третинна, вводити страхову медицину в Україні небезпечно, тому що можна дискредитувати саму цю дуже добру ідею», - заявила І.АКІМОВА.

Вона наголосила, що страхова медицина – «справа платна за визначенням».

«Виникає питання: які кошти надходитимуть до цих фондів, і звідки вони візьмуться. А відповідь – дуже проста: це неминуче суттєве навантаження (хай і на початковому етапі) на соціальні платежі підприємств. Чи можна в умовах дуже турбулентних фінансових ринків, дуже непростих прогнозів щодо економічного зростання у світі, йти шляхом збільшення соціальних відрахувань бізнесу, який і так перебуватиме у складних умовах?», - сказала І.АКІМОВА.