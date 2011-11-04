Бахтєєва: на перинатальні центри в 2011 році виділено 110 млн

На будівництво перинатальних центрів держава в 2011 році виділило 110 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА в ході III Міжнародної конференції з благодійності на тему: «Хто допоможе медицині одужати: пошук рецепту", яка проходить сьогодні в Києві.

Вона зазначила, що виділені значні кошти на програми з надання якісної медичної допомоги українським дітям. «Перший етап - це перинатальні центри (27 суперсучасних установ), які вже фінансуються: цього року 110 млн, 200 млн на наступний рік. Другий етап - це будівництво нового 9-поверхового корпусу з онкологічним, хірургічним та іншими відділеннями, оснащеного сучасним обладнанням. Також в цьому році вже виділено 28 млн грн на розробку проектно-кошторисної документації, і підготовку будівельного майданчика на теріторріі «Охматдиту». Початок будівництва заплановано на наступний рік, »- сказала Т. БАХТЄЄВА.