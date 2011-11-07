Психологи проаналізували «фобії» народних депутатів

Паркан біля Верховної ради – депутатська фобія, це викрили психологи. Про це пише ТСН.

Щоправда, самі обранці запевняли, що не бояться навіть чорта лисого. Хіба що дружин, брата-депутата, бо підступний, а ще - змій, жаб і привселюдної ганьби.

Так, Михайло Волинець, навіть отримавши взимку стільцем по голові, готовий битися за ідеали. Каже, що після шахти Ради не боїться.

"Коли я вперше спустився в шахту, так злякався, думав, там працювати не зможу", - розповів Волинець.

Ельбрус Тедеєв теж б`ється у Раді, але страх є - осоромитися. "Ганьбу мало хто виносив", - заявив депутат.

Ярослав Сухий боїться не депутатського кулака. Його жахіття – поза межами парламенту. "Я боюся своєї жінки. Боюся. Вона в мене дуже серйозна, строга. Може в вухо дати", - поділився Сухий.

Арсеній Яценюк, схоже, почав боятися преси. За хвилину знайшов аж два приводи не дати інтерв`ю - спочатку пішов режструватися, а потім проводити нараду.

Міністрові екології лячно від висоти, але не своєї посади. "Неприємно. Не люблю дивитися вниз з балкона", - зізнався Микола Злочевський.

За часів міністра оборони Олександра Кузьмука хтось збив літак. Він каже, що крісло тоді втратити не боявся.

А ось Олег Ляшко боїться лише самих депутатів. "Оцих вовків, які сидять у залі, більшість з них варто боятися, бо ножа в спину вставлять – тільки повернися", - розповів Ляшко.

А страхи і безстрашшя жінок – жіночі. Аж сльози навертаються.

Так, Оксана Білозір боїться лише одного - прогнівити Бога.

Лілія Григорович заявила, що гроші втратити не боїться, і насправді вона їх ненавидить.

Водночас психологи повідомляють, що більшість нардепів таки бояться втратити посади і статки. Саме тому паркан перед радою поставили – від народу.

"Підсвідомо вони розуміють: суспільство знає, що ці статки крадені. Яким чином ці фобії матеріалізуються? Матеріалізуються у високих парканах", -пояснив політичний експерт Костянтин Матвієнко.

Експерти впевнені, що депутати намагатимуться знову і знову потрапляти до парламенту. Але просять не судити обранців строго. В політику всі йдуть здоровими людьми. А вже там...

"Якщо ви потрапляєте у патогенне середовище, то ці симптоми розвиваються. А Верховна Рада – це патогенне середовище", – завірив соціальний психолог Олег Покальчук