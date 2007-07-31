Дитячі лікарні Кіровограда та Луганська отримають медичну техніку з Японії

Українська делегація, яку очолював міністр Юрій Гайдаєв, 25-29 липня перебувала в Японії. Метою перебування стало впровадження проекту грантової допомоги для державної медицини.

Юрій Гайдаєв провів у Токіо процедуру тендерних закупівель устаткування для дитячих лікарень Кіровоградської й Луганської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Міністерства охорони здоров’я України.

У комплект устаткування входить комп`ютерний томограф, ультразвуковий допплер-апарат, набір для лапароскопічної хірургії, апарат для анестезії, електрокардіограф, монітор спостереження за пацієнтом, рентген-апарат українських виробників.

Устаткування закуплено за гроші Уряду Японії на беззворотній основі й буде доставлено за місцем призначення вже до кінця цього року. Кожна обласна лікарня отримає понад 40 найменувань сучасного медичного обладнання найкращих світових виробників, з них близько 10 найменувань українського виробництва. Загальна вартість закупленого устаткування складає понад 2,5 мільйона доларів США.

Окремо японська сторона проведе двоетапне навчання українських медиків та фахівців, які будуть здійснювати обслуговування апаратури.

На тендер було подано пропозиції п`яти японських торговельних компаній. Перемогли дві компанії, які представили найякісніші пропозиції за найнижчими цінами.

Це вже друга грантова допомога загального типу Уряду Японії українським медичним закладам. У 2000 році такий грант отримала Українська дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит".

Міністр Юрій Гайдаєв під час візиту провів офіційні зустрічі з керівництвом Агентства міжнародного розвитку Японії, а також Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні. Предметом бесіди на високому рівні стало обговорення основних напрямків співробітництва в галузі охорони здоров`я на найближчі роки. Зокрема, щодо поставок медичного устаткування для дитячих лікарень Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Інформаційно:

У лютому 2007 року між Урядом Японії та Урядом України було підписано Угоду у формі обміну нотами про надання грантової допомоги загального типу (близько 4 мільйонів доларів США) Українї для покращення медичного обладнання в обласних дитячих лікарнях. Грант буде використано для закупівлі сучасного медичного обладнання.