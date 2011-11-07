Американський суд не став розглядати позов "Укрвакцини"

Американський суд відкинув позов українського державного підприємства "Укрвакцина" з приводу ліків, які закуповувалися урядом Юлії ТИМОШЕНКО у 2009 році.

Як повідомляє KyivPost, Окружний суд штату Орегон відмовився розглядати позов держпідприємства «Укрвакцина», яке відповідає за закупівлю і зберігання лікарських засобів і предметів медичного призначення для Міністерства охорони здоров`я, до фірми «Інтерфарм», яка підозрюється у штучному завищенні цін на вакцини для українських споживачів.

Суддя Енн АЙКЕН 30 жовтня 2011 року відхилила розгляд даного позову через те, що ця справа не підпадає під юрисдикцію даного суду і позивач не довів жодних значних та тривалих зв’язків відповідача зі Сполученими Штатами.

За словами судді, суперечка у цій справі відбувається між двома українськими компаніями, і більшість документів та свідків у цій справі перебувають за межами США.

Американські адвокати «Укрвакцини» не відповіли не запит KyivPost. Так само не вдалося уточнити думку щодо такого рішення суду і наступні дії «Укрвакцини» у її керівництва в Києві.

Видання нагадує, що дана справа почалася з поданого у 2010 році звіту про перевірку діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО, який було підготовлено американською компанією Trout Cacheris за сприяння американської слідчої фірми Kroll і адвокатської контори Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

У даному звіті йдеться про начебто зловживання на сотні мільйонів доларів урядом Ю.ТИМОШЕНКО. В БЮТ заперечили усі звинувачення, а аудит діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО, що підготувала фірма Trout Catcheris, назвали політичним замовленням.

Так, 17 вересня 2010 року американська компанія Trout Cacheris від імені компанії «Укрвакцина» подала до Окружного суду штату Орегон позов проти американської компанії Olden Group і української компанії «Інтерфарм», звинувачуючи обох в укладанні між собою фіктивних контрактів, аби подавати фальшиві митні декларації, що спотворювали ціни, сплачені за вакцини.

Таким чином, загалом американський суд задовольнив лише позов проти Olden Group, але не проти «Інтерфарм».

Відповідно до позовної заяви «Укравакцини», французький виробник вакцин Sanofi збував свою продукцію фірмі Olden Group, яка зареєстрована в американському штаті Орегон. У свою чергу, Olden Group перепродавала вакцини українській компанії «Інтерфарм», яка уже перепродавала їх «Укрвакцині».

У позовній заяві також зазначалося, що отримані від цих транзакцій кошти «Інтерфарм» начебто відмивав через банківські рахунки у США та Латвії.

Коли Olden Group не відповіла на позов, окружний суд США у січні виніс заочне рішення на користь позивача, а згодом – в червні – зобов’язав Olden Group виплатити «Укрвакцині» 60 млн. дол., що є потрійним розміром коштів, які, на думку українського уряду, було переплачено за вакцини, закуплені через Olden Group та «Інтерфарм».

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ назвав це рішення суду серйозним прецедентом, а Генпрокуратура повідомила про можливе порушення ще однієї кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО по закупівлі вакцин під час епідемії грипу в країні в листопаді 2009 року.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила у закупівлі вакцин прем’єра. «На закупівлях сиділа людина, яка цілком є бізнес-партнером АЗАРОВА», - заявляла тоді Ю.ТИМОШЕНКО.

У Кабміні тоді назвали заяву Ю.ТИМОШЕНКО сміхотворною і знову звинуватили її у фінансовій махінації при закупівлі вакцини.

За свої послуги «Укрвакцині» юрфірма Akin Gump Strauss Hauer & Feld отримала від українського уряду в листопаді 2010 року 1,9 млн. грн., а послуги Trout Cacheris обійшлись державі у 19,26 млн. грн., зазначає KyivPost.

Крім того, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що Trout Cacheris також перевірить діяльність уряду М.АЗАРОВА, за що уже цього року отримає з держбюджету 70 млн. гривень.