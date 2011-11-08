Бездомні собаки - санітари вулиць

Благодійний Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» спільно з міською владою та громадськими організаціями Донецька має намір скоротити кількість бездомних тварин на вулицях обласного центру гуманними способами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду з посиланням на менеджера проекту «Бездомні тварини» Анжеліку САЛАЩЕНКО.

За її словами, основне завдання проекту «скоротити кількість тварин гуманними методами: стерилізацією». «До того ж, виловлені тварини будуть щеплені від різних захворювань і кліпсовані спеціальними кліпсами, такі тварини не будуть становити загрозу для суспільства, оскільки після стерилізації тварини не проявляють агресії», - зазначила А.САЛАЩЕНКО.

Вона повідомила, що після проведення ветеринарних маніпуляцій бездомні тварини будуть випущені у свій звичний ареал проживання, зазначивши, що тварин відпустять, тому що «бездомні собаки є санітарами вулиць: вони контролюють розмноження щурів і мишей у місті, і без них популяція гризунів зросте у десятки разів».

Крім того, А.САЛАЩЕНКО констатувала, що вже сьогодні допомогу в реалізації проекту активно надають громадські організації і притулок для бездомних тварин «ПіФ», на базі якого розміщений операційний блок, де проводиться стерилізація тварин.

«Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб розвінчати усталені міфи про стерилізацію тварин, а також збираємося провести потужну інформаційну кампанію, спрямовану на формування гуманного ставлення до тварин», – підсумувала менеджер проекту «Бездомні тварини».



