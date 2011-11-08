Дитяче харчування небезпечне через ароматизатори й барвники

Українські виробники харчових продуктів почали серйозніше ставитись до виробництва. Дедалі більше почали дотримуватись маркування, ГОСТів та не використовують сою. Про це розповідає Ніна Кальдій, керівник відділу тестування в центрі експертиз "Тест".

"Не вживати продуктів, які продають магазинах, неможливо. Де тоді брати молоко і м`ясо? Скажете, що в бабушок на ринку. Ми перевіряли декілька раз - і в їхніх продуктах є проблеми з мікробіологією. Здорові продукти, необроблені пестицидами і без всяких добавок, можна виростити хіба що самому. Я б радила готувати здорову їжу вдома. Бо людина сама собі консервантів не накидає. Вдома можна приготувати йогурти, сир, спекти хліб. А от домішки, які містять майонез, кетчуп та різні соуси, виявляється не настільки шкідливі.

По-перше, не всі майонези із консервантами. Спеціальні згущувачі, лимонна та аскорбінова кислота - також нестрашно. Правда, їх неможна їсти людям, які мають проблеми з кислотністю. Мене найбільше лякає велика калорійність майонезу. 70% жиру — це вже майже масло".

Щодо продуктів довготривалого зберігання, то більшість з них виготовляють без консервантів.

"Ми перевіряли кілька разів молоко і консервантів не виявили. Але щоб його зберігати півроку, молоко проходить таку термічну обробку, що там не залишається ні живих ні неживих бактерій. Те саме по йогуртах. Живий йогурт у холодильнику може зберігатись не довше двох тижнів. Також у молочні продукти, масло, згущенку, сметану, замість молочного жиру додають рослинний. Він абсолютно нічим для організму некорисний".

Центр постійно тестує ковбасні вироби.

"Усе не настільки жахливо, як кажуть люди. Найбільш якісна дорога ковбаса. Правда, в ній багато жиру, але вона повністю відповідає всім ГОСТам. Сої і ГМО в ковбасі не знаходили.

Нітрат натрію, який придає ковбасі червоного кольору, в продукт додавали завжди. І при Радянському Союзі також. Інакше вона буде сірого кольору. Інша ситуація з напівфабрикатами. Пельмені і котлети містять 70-80% сої. Хоча на етикетці зазначено зовсім інше".

А от у дитяче харчування часто додають ароматизатори та синтетичні барвники.

"Також не знаходимо всіх вітамінів, які зазначені на упаковці. А щодо ароматизаторів, то якось ми перевіряли абрикосове варення і знайшли там абрикосовий ароматизатор. Не розумію для чого. Варення і так виділяє хороший аромат. І окрім цукру, туди додавати нічого не треба".

gazeta.ua