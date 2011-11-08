“Дитячу лікарню майбутнього” не зможуть добудувати без держави

Голова правління фонду "Україна 3000" Олександр МАКСИМЧУК заявляє, що Фонд без допомоги держави не зможе добудувати “Дитячу лікарню майбутнього”.

Про це він сказав в інтерв`ю виданню “КоммерсантЪ-Украина” (№183 від 8 листопада).

“Своїми силами однозначно ми побудувати лікарню не зможемо, адже ціна питання — 1,306 млрд. грн. Скільки у нас на рахунках, вам відомо. Тому в цьому питанні першу скрипку має грати держава, замовник. Ми досі цього питання публічно не порушували, але тепер нам треба дати публічну відповідь”, - сказав він.

О.МАКСИМЧУК підкреслив, що дуже здивований позицією в цьому питанні голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяни БАХТЄЄВОЇ і першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ.

“Позиція БАХТЄЄВОЇ мене відверто здивувала, адже Тетяна Дмитрівна є членом опікунської ради "Дитячої лікарні майбутнього". Вона не могла не знати, що замовником будівництва виступає держава, і це визначено постановою Кабінету міністрів”, - сказав він.

О.МАКСИМЧУК зазначив, що Фонд останнім часом надіслав багато звернень у Кабмін і Державне управління справами Президента, з яким у нас підписаний договір, а також зверталися до І.АКІМОВОЇ з проханням створити робочу групу і знайти вихід із ситуації, що склалася.

Він зазначив, що зараз в "Охматдиті" створюється новий корпус, який на 80% дублює ті медичні завдання, котрі свого часу були поставлені перед "Дитячою лікарнею майбутнього" і треба зрозуміти, який з двох проектів розвиватиметься далі.

О.МАКСИМЧУК повідомив, що з раніше запланованих 263 млн. грн. фактично зібрано трохи менше 100 млн. грн.

“Гроші були розміщені на депозитах. Усього на сьогоднішній день у нас у розпорядженні є 147 млн. грн.”, - сказав він.

О.МАКСИМЧУК додав, що за останні два роки було проведено дев`ять різних перевірок, але ніяких порушень не було виявлено.

Він також висловив думку, що на базі "Охматдиту" “Дитяча лікарня майбутнього” не може бути збудована.

О.МАКСИМЧУК також зазначив, що на даний момент Фонд думає про те, щоб не чекати, коли держава прийме остаточне рішення з приводу ДЛБ і розпочати купувати обладнання в рамках його медпрограми.

“Якщо ж влада справді офіційно відмовиться від лікарні, то тоді ситуація може розвиватися за іншим сценарієм. Приміром, буде створений приватно-державний консорціум із залученням інвесторів. Кращого проекту, ніж наш, і це підтверджують експерти, в Східній Європі не існує. Наша влада має визначити подальшу долю цього об`єкта”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, капсула у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» була закладена 16 березня 2006 року на території клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", який проходив 17 грудня 2006 року, було зібрано понад 262 млн. грн. доброчинної допомоги.

20 жовтня 2011 року народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ надіслав звернення в Генеральну прокуророві України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і нерозпочатого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані доброчинні кошти.

Того ж дня в доброчинному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за підсумками перевірок контролюючих органів ніяких порушень у його роботі не виявлено.

4 листопада 2011 року голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Т.БАХТЄЄВА заявила, що держава не добудовуватиме Всеукраїнський центр охорони здоров`я матері і дитини («Дитяча лікарня майбутнього»).

Т.БАХТЄЄВА підкреслила, що питання про завершення будівництва дуже актуальне для України, воно зафіксоване у відповідному проекті постанови ВР, проте сьогодні держава не може взяти на себе відповідальність щодо завершення будівництва. "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - підкреслила вона.