Президент відкрив будинок для інвалідів при Банченському монастирі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ урочисто відкрив будинок для інвалідів при Банченському Свято-Вознесенському чоловічому монастирі у Чернівецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво об’єкта було розпочато у 2010 році та велося Свято-Вознесенським чоловічим монастирем на чолі з архімандритом Лонгіном (отець Михайло ЖАР) за рахунок благодійних внесків прихожан.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ свого часу звернувся до Президента України з пропозицією дати доручення Кабінету міністрів прийняти постанову про створення на базі будинку інвалідів при цьому монастирі всеукраїнського центру соціальної реабілітації України.

Для будинку інвалідів при Банченському Свято-Вознесенському чоловічому монастирі після перерізання стрічки В.ЯНУКОВИЧ передав мікроавтобус «Газель» з підйомним механізмом для інвалідних візочків.