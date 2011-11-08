Буковина: Янукович відвідав дитячий будинок о.Михайла Жара

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав у селі Молниця Чернівецької області дитячий будинок - «Багатодітна сім`я Михайла Жара» (настоятеля Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря отця ЛОНГІНА).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧА поспілкувався з вихованцями закладу та передав дитячому будинку ключі від автобуса.

Глава держави також переглянув концерт, який діти підготували до його приїзду.

Президент запевнив, що влада й надалі підтримуватиме багатодітну родину отця ЛОНГІНА та благодійні проекти, які реалізовуються за його ініціативи.

«Програма, яку ми почали багато років тому, буде розвиватися і дасть змогу знедоленим дітям знайти своє місце в житті», - наголосив Президент.

Вихованці отця ЛОНГІНА подякували В.ЯНУКОВИЧУ за увагу до їх життя.

*** На сьогодні в сім’ї настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря отця ЛОНГІНА (в миру Михайло ЖАР) виховуються 256 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед вихованців закладу - 85 дітей-інвалідів та 18 дітей зі значними вадами, 49 ВІЛ-інфікованих та хворих на ВІЛ/СНІД. 29 дітей усиновлено настоятелем монастиря, 186 - перебувають під його опікою (піклуванням), інших дітей передали на виховання батьки.

М.ЖАР прийняв чернецтво у 1997 році та став настоятелем Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та має звання Героя України.