У Криму травматологи вчать міліцію бити людей - депутат

У Криму лікарі-травматологи консультують командирів підрозділів МВС, як бити людей не залишаючи слідів.

Про це повідомив депутат від БЮТ Андрій Сенченко в ефірі 5 каналу.

Він заявив, що "підготував депутатське звернення, і завтра воно буде направлено Генеральному прокурору і новому міністру внутрішніх справ".

"З чим пов`язано? У Криму є територіальне командування внутрішніх військ. Останні кілька місяців там проходять інтенсивні тренування особового складу. Виробляють навички для придушення вуличних акцій громадян", - розповів депутат.

"Що мене обурило і дуже сильно стривожило, останні два тижні для підготовки командирів підрозділів у цій структурі залучають лікарів травматологів", - зазначив Сенченко.

"Питання, по якому консультують командирів підрозділів лікарі, як наносити людям удари, різного роду травми для того, щоб виводити їх зі стану нормального, але при цьому не залишати слідів, які можуть бути потім використані при ідентифікації ступеня тяжкості травм", - розповів депутат.

"У чиїй хворій голові народилася така ідея, і хто за це відповідатиме? Це повинен припинити новий міністр внутрішніх справ", - додав він.

Українська правда