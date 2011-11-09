Одеситам платять більше, ніж киянам і донеччанам

Середня зарплата, яку восени 2011 року пропонують українцям, становить 5 тис. 565 грн. на місяць, в той час як середнє зарплатне очікування кандидата на ринку праці - 6 тис. 118 грн. Серед крупних українських міст найвищу середню зарплату платили в Одесі – 6 тис. 843 гривень.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Міжнародним кадровим порталом hh.ua.

Так, згідно з опитуванням, роботодавці Донецька платили в середньому 5 тис. 958 гривень, Києва – 5 тис. 924. Львів’янам пропонують в середньому 5 тис. 796 гривень, жителям Дніпропетровська – 5 тис. 600 грн., Харкова – 5 тис. 090 грн. Найвищу зарплатну пропозицію осені було зафіксовано в Донецьку: на позиції топ-менеджера в сфері промисловості роботодавець пропонував кандидату від 96 тис. до 160 тис. грн. на місяць.

Як показали результати дослідження, в одеситів зарплатні очікування вищі, ніж в жителів інших крупних міст України. Вони прагнуть заробляти в середньому 6 тис. 600 грн. на місяць. За ними йдуть жителі Києва, які восени цього року запрошують в роботодавців в середньому 6 тис. 529 грн. Зарплатні очікування харків’ян та дніпропетровців становлять 5 тис. 536 і 4 тис. 965 гривень в місяць відповідно. Найскромнішими виявилися апетити мешканців Львова, які восени запрошують в роботодавців в середньому 4 тис. 565 грн.

*** У ході дослідження було вивчено 12 467 вакансій в 28 професійних сферах зі всіх регіонів України, зареєстрованих на hh.ua в період з 1 вересня до 1 листопада 2011 року.

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