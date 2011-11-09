Як лікувати заїди

Поява заїдів та шершавості на губах — ознака ослабленості організму. Найчастіше вона виникає восени, при дефіциті вітамінів. Часто буває у дітей.

— Заїди виникають через стрептококову інфекцію, коли у людини знижений імунітет. Найчастіше у дітей, бо у них дуже ніжна шкіра, — пояснює Ірина Медведєва, дерматолог Київського дерматовенерологічного центру.

Вона каже, що хворобу можуть провокувати і стоматологічні недуги: карієс, недоліковані зуби, інфекція у роті. Тріщинки в кутиках рота можуть сигналізувати про порушення обміну речовин чи роботи шлунково-кишкового тракту, навіть про сифіліс.

— Атипова форма сифілісу може бути дуже схожою на заїди, — каже лікарка. — У такому разі ранка виникає з одного боку, а при заїдах — з обох.

gazeta.ua