Завтра в Україні випаде сніг

Завтра в більшості областей України пройде мокрий сніг, вдень до 4° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг, на півдні з дощем, лише в більшості західних областей без істотних опадів. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с, у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на узбережжі морів 2-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Одещині, півдні Криму та Закарпатті 5-9° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-4° тепла.

У столиці хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.