Українцям оплачуватимуть лікарняні не більш як 5 днів

За новими правилами Кабміну щодо оплати лікарняних працівник зможе хворіти за державний рахунок не більш як п`ять днів. Подальше перебування на лікарняному ліжку відбуватиметься вже за рахунок хворого.

У разі якщо працівник хворів п`ять робочих днів і надав відповідну довідку, оплату тимчасової непрацездатності йому виконує підприємство в обсягах, зумовлених стажем, шляхом вирахування цієї виплати з єдиного соціального внеску. У нього тепер входить, у тому числі, і страховий платіж з непрацездатності.

Але якщо людина буде хворіти хоча б на день довше, і краще їй не стане, оплачувати більш тривалий термін лікарняного підприємствам заборонено. Для роботодавця може настати кримінальна відповідальність. Відтепер це преференція територіальних підрозділів Пенсійного фонду України. Бухгалтери підприємств мають надати в ПФ "прострочені" медичні бюлетені і ще безліч різних довідок.

Як пояснюють практикуючі бухгалтери, у світлі чергових нововведень статистика офіційної захворюваності робочого класу різко "скоротилася". Громадяни воліють або відлежуватися не більш п`яти днів, або хворіти на роботі.

Нагадаємо, за даними Федерації роботодавців України, уже розроблено проект постанови Кабміну, відповідно до якого дні хвороби працівнику оплатять у розмірі 80% його середньої зарплати незалежно від стажу.

day.kiev.ua