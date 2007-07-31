Російські лікарі отримуватимуть зарплату в 8 тисяч доларів

Глава Мінздравсоцрозвитку Михайло Зурабов заявив про недооціненість праці в Росії й пообіцяв підвищити зарплати лікарям, що працюють у високотехнологічних медичних центрах від 50 до 200 тисяч рублів на місяць.

Зурабов запропонував виправити ситуацію із зарплатами й безробіттям, зрівнявши в правах росіян і мігрантів і зобов`язавши роботодавців не тільки платити податки за всіх своїх співробітників, але й надавати їм повний соціальний пакет. За даними міністра, безробітних у країні налічується до 5 мільйонів осіб. Допомога з безробіття в Росії становить звичайно від 720 до 2880 рублів на місяць.

У цей час російський лікар одержує від 8500 до 8700 рублів, педагог - близько 7500 рублів. Середня російська зарплата, по даним Росстату, становить 12700 рублів. Усього в бюджетних сферах економіки зайнято 14 мільйонів росіян. Як зазначив Зурабов, найчастіше за межою бідності виявляються родини, що складаються із двох бюджетників і двох їхніх дітей.

Глава Мінздравсоцрозвитку також пообіцяв, що до 2010 року середній розмір пенсії в Росії досягне 5 тисяч рублів. Через три роки базова частина пенсії складе біля двох тисяч рублів на місяць. У 2008 році середня пенсія виросте на 870 рублів, а в 2009 - на 650.

http://www.korrespondent.net/