Обвинуваченим з психічними розладами потрібна допомога

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу, якими запровадити інститут психіатричної допомоги для обвинувачених, що тримаються під вартою та мають психічні розлади.

Відповідний проект закону, розроблений Міністерством юстиції, уряд схвалив сьогодні, 9 листопада, на своєму засіданні, поінформували УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, необхідність розробки законопроекту була викликана тим, що положення чинного національного законодавства не відповідають вимогам статті 49 Конституції України та статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (заборона катування).

За словами міністра, через недоліки національного законодавства особи, які мають психічні розлади і які тримаються під вартою під час досудового слідства, не отримують адекватну психіатричну допомогу. Таким чином, незабезпечення осіб, які повністю знаходяться під контролем держави, медичною допомогою призводять до порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Внаслідок цього у 2007 році Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Кучерук проти України», яким визнав порушення Україною, зокрема, статті 3 Конвенції у зв’язку із ненаданням адекватної медичної допомоги психічно хворому заявнику, який тримався під вартою в слідчому ізоляторі.

Запропонованим проектом закону також пропонується внести зміни до Законів України «Про попереднє ув’язнення» та «Про психіатричну допомогу», які необхідні для ефективної реалізації положень розробленого проекту закону.

Прийняття цього законопроекту, зазначив міністр, дозволить усунути недоліки законодавства та привести його у відповідність з Конституцією України, а також припинити спричинені цими недоліками порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.



