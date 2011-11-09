Близько чверті українців готові всиновити дитину - Павленко

Близько 25% українців готові взяти дитину на виховання в сім’ю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО заявив сьогодні під час круглого столу: “Чому українці бояться всиновлювати дітей?” в Інституті Горшеніна.

За його словами, насправді українці не бояться усиновлювати дітей, брати на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Це підтверджено дослідженнями 2005-го та 2008-го років, сказав він. “Останні дослідження, які нещодавно публікувалися, теж показують, що близько 25% українців готові брати дитину на виховання в сім’ю”, – підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, переважна більшість українських родин хочуть усиновлювати дітей до 5-ти років. Разом з тим в базі даних дітей, які підлягають усиновленню, перебуває 28 тис. 625 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. “І з них тільки 7% - діти до 10 років, всі інші – старші”, – зауважив Ю.ПАВЛЕНКО і констатував, що на сьогодні в Україні практично немає запитів на усиновлення дітей, старших 10-ти років.

Водночас Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що наразі в Україні існує черга у понад 1500 сімей, які чекають на всиновлення дитини до 3-х років. “Говорячи про боязнь українців усиновлювати загалом – її немає, є певний страх усиновлювати дитину, старшу 10 років” – зазначив він.

Уповноважений Президента підкреслив, що починаючи з 2006 року, українці стали усиновлювати більше дітей, ніж іноземці. Він пояснив, що у 2006 році зменшення кількості усиновлень іноземцями було пов’язане з певними техічними проблемами, змінами органу, який за це відповідав, та змінами у структурі державної влади. За його даними, в 2005 році українцями було усиновлено 1 тис. 419 дітей, у 2009 році – 2 тис. 381 дитину. Водночас у 2005 році 2 тис. 156 іноземних родин всиновили українських дітей, у 2010 році – 1 тис. 200 іноземних родин.

Ю. ПАВЛЕНКО нагадав, що в Україні владою була запроваджена система мотивацій для родин, які всиновлюють дітей, зокрема, фінансова мотивація. “Починаючи з 2009 року, дитина, яка усиновлена, була прирівняна до дитини, яка народжена, з точки зору допомоги при народженні дитини, виплати даної суми” – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2009 року уряд затвердив порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям, які всиновлюють дітей. Цим порядком було встановлено, що кожна сім`я в Україні під час усиновлення дитини повинна отримати разову допомогу в розмірі 12,4 тис. грн.