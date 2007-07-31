Лише 28 % українців знають, що в нашій державі - епідемія туберкульозу

1 серпня по всій Україні стартує інформаційна кампанія національного проекту “Зупинимо туберкульоз в Україні” Благодійного Фонду “Розвиток України” (Група “Систем Кепітал Менеджмент”). Саме цьому була присвячена прес-конференція, що відбулася у Києві, за участю директора Благодійного Фонду “Розвиток України” Анатолія Заболотного, заступника міністра охорони здоров’я України Валерія Івасюка, директора Інституту фтизіатрії та пульмонології ім..Ф.Г.Яновського Юрія Фещенка та керівника офісу ВООЗ в Україні Ігоря Поканевича.

Ситуація щодо епідемії туберкульозу в Україні вражає. Масштаби поширення, смертність та інвалідність від туберкульозу є реальною загрозою для національної безпеки України. Ця хвороба забирає життів більше, ніж усі інші інфекційні та паразитарні хвороби разом узяті. Наша країна посідає друге місце в Європі (після Росії) за кількістю туберкульозних хворих. Епідемічні показники цієї хвороби у 10-12 разів перевищують аналогічні показники у розвинених країнах. Щороку в Україні виявляють 40 тисяч хворих на туберкульоз, помирає понад 10 тисяч людей. Водночас в українських лікарнях катастрофічно не вистачає банальних мікроскопів та елементарних ліків, а лікарі іноді не знають, як правильно лікувати туберкульоз. Наслідками цього є те, що у туберкульозного хворого розвивається резистентний (стійкий до стандартних ліків) вірус, тож вартість терапії зростає у 10 разів. Фонд виділив 100 мільйонів гривень на 5 років і має на меті переломити негативну тенденцію у розвитку епідемії туберкульозу в Україні, зазначив директор фонду Анатолій Заболотний. Для цього слід змінити саму систему боротьби з нею, щоб вона стала ефективною та економічно обгрунтованою. Проект має консолідувати зусилля влади, бізнесу та недержавних організацій навколо проблеми поширення туберкульозу. У планах кілька спільних проектів з МОЗ України, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та з багатьма іншими.

Інформаційна кампанія проекту “Зупинимо туберкульоз” передбачає оприлюднення - через ЗМІ, лікарні, школи, підприємства – актуальної інформації щодо захворювання, бо, як засвідчило соціологічне опитування, лише 28% українців знають, що в країні - епідемія туберкульозу. Буде працювати безкоштовна гаряча телефонна лінія та спеціалізований інтернет-сайт для лікарів і пересічних громадян. Проводитимуться заходи з пропаганди здорового способу життя. Розроблено також 4 спеціальні напрямки – зміна законодавчої бази з туберкульозу, створення національного навчального центра для фтизіатрів (на базі Донецького), створення Всеукраїнського протитуберкульозного санаторію для психологічної та соціальної реабілітації хворих дітей, а також підтримка досліджень у сфері туберкульозу та проведення науково-практичних конференцій.

“Перлиною” проекту є 5-річна обласна програма у Донецькому регіоні. Її метою є подолання епідемії та запобігання зараженню на туберкульоз в області. Це буде пілотний проект, який з часом планують поширити на усю Україну. Вперше буде впроваджений цільовий підхід до проблеми. Буде побудована система незалежного моніторингу, яка перевірятиме як працює програма. Її унікальність у тому, що вона покликана змінити усю систему через тісну співпрацю усіх зацікавлених осіб – як влади, так і громадських організацій. Щодо цього чітко і лаконічно висловився президент Благодійного Фонду “Розвиток України” Ренат Ахметов: “Нам не цікаво боротися з туберкульозом, ми прийшли, щоб його перемогти”.