На засіданні Громадської гуманітарної ради Києва шоу “95-й квартал” звинуватили у розбещенні підлітків.

Як передає кореспондент УНІАН, невдоволення змістом випусків цього розважального телешоу висловили начальник Головного управління освіти та науки КМДА Віра ГОРЮНОВА та голова Ради національних громад України Ілля ЛЕВІТАС.

Так, В.ГОРЮНОВА висловла жаль з приводу того, що на сьогодні втрачено зв’язок освіти з письменниками, коли “українські письменники йшли в школу, коли українські театри йшли в школу з спектаклями та виставами”.

“Мабуть, настав час показати не словом, а ділом, прикладом, як ми можемо впроваджувати інтелігентність. І я маю сказати про те, про що говорять сьогодні громадяни Києва, що «95-й квартал» треба трошки зняти... Та пошлість, яка там звучить... Ми були виховані на класичній літератірурі, на тому, що добре, що погано. І ніхто не знає, як у душі дітей входять ці слова, як входять ці насмішки і грубощі, те, що було завжди соромом в українській літературі...”, - сказала В.ГОРЮНОВА.

Її підтримав І.ЛЕВІТАС, який наголосив, що представляє 39 національностей Києва і що 40 років був вчителем російської мови.

“Те, що сказала Віра Зиновіївна… «95-й квартал» – це посібник по разврату дітей взагалі... Мені здається, що діти-школярі дивляться ті програми, і якщо, вибачайте, дівчина закінчила 10 класів і не стала повією... Бо вона отримала вже таку інформацію з боку... ”, - наголосив І.ЛЕВІТАС.