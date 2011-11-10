Елтон Джон закликав Україну «прокинутися» і надати геям права

Всесвітньовідомий британський співак сер Елтон ДЖОН вважає, що Україна поки відстає від інших країн в тому, аби надати геям їхні права.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час презентації другого спільного проекту СНІД-Фонду Елтона Джона і Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД», який має на меті відкрити дівчатам і молодим жінкам, уразливим до інфікування ВІЛ, доступ до тестування на ВІЛ-інфекцію.

«Прокинься Україно, прокинься до прав людини, бо ми вже не в ХІХ столітті, ми вже в ХХІ столітті, будь ласка, не дивіться на нас, наче на прокажених», – закликав співак.

Він також висловив думку, що в Україні небезпечно бути геєм, бо тут людей можуть побити за це. «Знаєте, мені смішно, коли людей переслідують за сексуальну орієнтацію, оскільки є набагато небезпечніші проблеми, ніж сексуальна орієнтація людей. Хочу сказати, що геї не намагаються змінити чиюсь орієнтацію», – підкреслив Е.ДЖОН.

У свою чергу О.ПІНЧУК зазначила, що її Фонд спільно з Фондом Елтона Джона і міжнародною благодійною організацією «Право на здоров’я» хочуть «допомогти тисячам дівчат піднятися до нас з підвалів, де вони мерзнуть, піддаються насильству, заражаються і народжують». «Ми хочемо повернути їх. І хочемо, щоб вони знали: можливість повернутися є. Через наш центр, через ради психологів, через допомогу медиків і юристів, через доброту соціальних працівників і волонтерів», – сказала засновниця фонду «АНТИСНІД» О.ПІНЧУК.

Сер Елтон ДЖОН сказав, що він сьогодні був у центрі, де побачив кілька жінок, які розповіли свої історії, показали свою мужність. «І моя душа була справді вражена тим, що я почув. Ніхто ніде не повинен жити в таких жахливих умовах, особливо – жінки з дітьми, яким нікуди йти. У центрі, де я був, їм надається медична, соціальна допомога, їм є куди піти. Ми хочемо допомогти багатьом побудувати великий будинок, куди б вони могли приходити. Бо таким людям потрібен дім. Для мене видається просто неймовірним, що люди в ХХІ столітті живуть у таких умовах», – зауважив він.

Він також поділився враженнями від свого сина, якого народила сурогатна мама.

«Звісно, поява дитини – це неймовірне явище, найбільш неймовірне! Ви знаєте, що ми хотіли в Донецьку всиновити хлопчика. Це стало неможливим, бо влада нам заборонила. Цей хлопчик і далі живе в інтернаті… Потім ми вже були перестали думати про всиновлення і Девід (чоловік сера Елтона. – УНІАН) сказав: «Може, ми спільно заведемо дитину». І, знаєте, якби не було хлопчика в Донецьку, то в нас би не було сьогоднішньої дитини. Захарій – це найпрекрасніше, що могло статися зі мною і Девідом. Ми піклуємося про нього. Так, я співаю для нього колискові, розповідаю казки. Робимо все те, що роблять батьки. Ми даємо йому багато любові», – розповів сер Елтон про своє сімейне життя.

О.ПІНЧУК, яка теж нещодавно народила другу доньку, додала, що «народження дитини – це особливий момент, він завжди на щось надихає». «Народження Каті (першої доньки – УНІАН) надихнуло мене на створення фонду боротьби зі СНІДом. З народження Веронічки в мене виникло кілька ідей до нових проектів і, звісно, їх обов’язково хочеться реалізувати. Безумовно, народження дитини змушує тебе дивитися на цей світ якось по-іншому. І хочеться цей світ зробити кращим, чистішим. І я ось намагаюся це зробити так, як можу», – завершила вона.