Маленькій Алісі терміново потрібна Ваша допомога!

Памятаєте, як Аліса в Країні Чудес натрапила на пиріжок з написом «З`їж мене» і одразу стала маленькою? Вирости назад допомогла чарівна мікстура, про яку подбали добрі сили казки. Перед Алісою Алексєєвою стоїть майже подібне завдання – знайти чарівний засіб, аби вирости та вільно пересуватися, живучи як звичайні дітки.

На 32-ому тижні життя Аліси в маминому животику УЗД показало в неї патологію розвитку.

Медичний діагноз був таким - ахондроплазія кісток та седлоподібне перенісся. Простіше кажучи, відсутність хрящів на переніссі та відхилення в розвитку кісток (карликовість кінцівок). Проте зовнішньо Аліса народилася нормальною дитиною.

На жаль, діагноз – ахондроплазія – підтвердили в генетичному центрі. Це означало в майбутньому – непропорціональний розвиток тулуба відносно кінцівок, які в таких діток не ростуть. Поки дитина маленька, їй показане оперативне лікування з застосуванням аппарату Ілізарова, який допоможе «вирівняти» ситуацію. Згодом кістки твердішають, і виправити положення стає дедалі складніше.

На щастя, в Україні можна зарадити цій проблемі – в столиці подібні операції роблять у приватній клініці за одним із найдосконаленіших та нетравматичних для дитини методів. Вартість операції та реабілітації скадає 36 тыс. доларів. Якщо зараз не зробити Алісі таку операцію, то в майбутньому вона не зможе без строронньої допомоги робити звичайні речі – самостійно пересуватися, рости та бути активною нарівні з іншими дітками.

Операція робиться в три етапи, вартість кожної - 12 тис.доларів. Дуже важливо прооперувати Алісу в дитинстві, тому що так можна максимально допомогти зростанню трубчастих кісток.

Мама Аліси, Оля, вірить, що добрі люди допоможуть її дитині вилікуватися та щиро вдячна кожному, хто виявляє найменшу участь в долі її донечки. Можливо, саме зараз ці рядки читає той, кто в змозі надати посильну допомогу чарівній дівчинці Алісі. Подивіться в оченята цього дівчати – що в них? Біль та розпач або надія та любов? Відгукніться будь ласка – подаримо всі разом дитині ДИВО одужання!

Тел. мами Олі: 095-255-95-24.