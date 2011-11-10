Українські призовники хворі і малограмотні

Медики, які беруть участь у роботі військово-лікарських комісій українських військкоматів, б`ють на сполох через незадовільний стан здоров`я призовників, їх поголівну низьку грамотність і численні випадки порушення логічного мислення.

Як повідомив Weekly.ua голова військово-лікарської комісії Київського військкомату Володимир ВІТКОВСЬКИЙ, через «тихий» алкоголізм, яким на даний час страждає значна частина молоді, у призовників все частіше діагностуються гастрити, язви, діабет. «Інсульти молодіють, і навіть є інфаркти у 18 років», - сказав він.

За його даними, глобальна комп`ютеризація і малорухомий спосіб життя призвели до того, що проблеми із зором сьогодні має третину хлопців призовного віку, від надмірної ваги страждають близько 40% хлопців, а викривлення хребта до 10 градусів фіксується практично у всіх.

Окрім проблем із здоров`ям, у нинішніх призовників практично відсутнє логічне мислення, повідомив психіатр Володимир ЩУКІН з міської клінічної психіатричної лікарні № 1. Він бере участь у роботі військово-лікарської комісії вже протягом 18 років. Одна з ознак цього – невміння пояснити значення прислів`їв. «У радянські часи це вважалося ознакою можливої дебільності, і такого призовника одразу направляли на додаткове обстеження. Зараз ми цього не робимо: біда з прислів`ями – мало не у всіх. Хто тлумачить їх буквально, хто – абияк», - сказав він.

При цьому відзначив психіатр, нинішні призовники поголовно малограмотні.