71 медичний патруль обслуговуватиме футбольний матч

Товариський футбольний матч між національними збірними України та Німеччини на НСК "Олімпійський" обслуговуватиме 71 медичний патруль.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника начальника Головного управління охорони здоров’я Аллу АРЕШКОВИЧ.

За її словами, патрулі будуть рівномірно розподілені у нижньому та верхньому ярусах стадіону.

Крім того, протягом проведення матчу функціонуватимуть 4 медичних пункти для вболівальників на рівні одного ярусу. У кожному працюватиме по 2 лікарі (травматолог, анестезіолог чи кардіолог та 2 медсестри).

Також до роботи на стадіоні залучать 7 бригад швидкої, а поруч стадіону розташують 2 мобільні пункти із сортувальними майданчиками.

У разі необхідності, хворих та потерпілих будуть готові прийняти Олександрівська лікарня, міські лікарні №№12, 17 та клініка «Борис».