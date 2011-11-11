Чого нам чекати від 11.11.11

Весь світ завмер в очікуванні чогось незвичайного і надприродного. За прогнозами багатьох нумерологів, 11 листопада 2011 року не обіцяє людям нічого хорошого. Та чи варто боятися дати, яка здається містичним збігом цифр, - 11/11/11?

В період середньовіччя люди надавали величезного значення всіляким прогнозам щодо впливу чисел на життя. Відомий учений Петрус Бунгус, що жив в 16 сторіччі, був упевнений: число 11 являє собою первородне зло, бо воно загубилося між двома божественними числами: 10 і 12.

Сучасні нумерологи теж не упускають можливість лякати людей. На їх думку, тим чоловікам і жінкам, у яких в житті часто фігурує число 11, доля підносить багато неприємних сюрпризів.

Професор Елан Лензі з Тихоокеанського Університету США не перший рік займається вивченням біблейської нумерології. На думку ученого, пошук сакрального сенсу в числах є не що інше, як природна потреба людського мозку знайти всьому відповідь. Річ у тому, що психічна активність людини влаштована таким чином, що всьому незвичайному і загадковому в навколишньому світі наш мозок надає певну закономірність і логічне пояснення.

Поза сумнівом, така пізнавальна здатність допомагає людям вибирати тільки найважливіше і істотніше з цілого моря інформації, в якому вони знаходяться. Проте, деякі дуже вже стараються у пошуках закономірностей, починаючи знаходити особливий сенс в багатьох предметах і образах, починаючи від хмар, випадково побачених в небі, і закінчуючи збігами чисел.

За словами Лензі, немає нічого незвичайного в часі 11 годин 11 хвилин 11 секунд, як і немає нічого зловісного в даті 11/11/11. Просто наш мозок не може не звертати уваги на такий явний збіг і починає шукати події нетривіальне пояснення, яке і дають сьогодні ласі до сенсації нумерологи.

Як ми вже писали, не варто побоюватися дати 11.11.11, оскільки, згідно нумерології, вібруюче число дня не несе в собі нічого поганого. Але те, що це зовсім безпечний день, не означає, що його потрібно провести, як і всі інші.

Почніть ранок з того, що загадаєте найзаповітніше бажання, напишіть його на листку паперу. Дочекавшись 11 годин 11 хвилин 11 листопада 2011, вголос прочитайте бажання і відразу ж спаліть його під засвіченою свічкою синього, фіолетового або жовтого кольору. Річ у тому, що цього дня Місяць знаходитиметься в Близнюках, а в цей час всі магічні ритуали знаходять додаткову силу і потужність за допомогою ритуальних предметів саме такого кольору. Якщо ви побажаєте налагодити стосунки з родичами, то це точно збудеться, оскільки ви закличете собі на допомогу не тільки енергію дати 11.11.11, але і силу повного Місяця.

Успіхів вам і виконань бажань!

Ганна Воронцова

medinfo.ua