Україна зможе себе забезпечити вітчизняними ліками

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що за три-чотири роки Україна може вийти на забезпечення ліками власного виробництва на рівні 60-70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми маємо це зробити. Обсяг ресурсів, який необхідно сконцентрувати для вирішення цієї проблеми, цілком нам під силу. Зрозуміло, що цю проблему не можна вирішити за один рік, але якщо наполегливо реалізовувати, то впродовж трьох-чотирьох років ми зможемо вийти на рівень забезпеченості власними ліками приблизно на 60-70%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україні цього цілком достатньо.

Водночас прем`єр висловив думку, що якщо ліки українського виробництва будуть реально конкурентними, то це піде на користь Україні, оскільки приведе до зниження цін на ліки і підвищення якості лікарських препаратів.