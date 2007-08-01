Масове отруєння у Херсонській області: троє загинули

В смт Чаплинка Херсонської області під час ремонтних робіт на каналізаційній насосній станції від отруєння газами загинули два робітники бригади аварійно-відновлювальних робіт: 48-річний слюсар та 41-річний машинист .

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, через декілька годин у реанімаційному відділенні Чалинської районної лікарні від отруєння також помер ще один робітник – 32-річний слюсар.

На даний час у реанімаційному та терапевтичному відділенні Чаплинської ЦРЛ перебувають по 7 осіб, які також отруїлися під час робіт на колекторі. Правоохоронні органи розпочали розслідування обставин трагедії.