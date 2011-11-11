Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що «Дитяча лікарня майбутнього» буде побудована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Проблема ця є, певні гроші зібрані, і, безумовно, ми зробимо все, щоб ці гроші не були розбазарені, а лікарня була побудована», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зазначив, що в уряді немає чіткого плану, як цей проект буде реалізовано. Проте прем`єр пообіцяв, що розгляне це питання. «Я думаю, знайдемо рішення. На 2012 рік у нас вже розроблена і реалізовуватиметься дуже серйозна програма модернізації та будівництва нових лікарень», - сказав глава уряду і зазначив, що ця програма повністю забезпечена ресурсами.

Він сказав, що подібних проектів в Україні буде реалізовано багато. «Тому подивимося з цією «Лікарнею майбутнього». Про неї багато базікання. Років п`ять вже базікають. А я вже багато разів говорив: не базікати треба, а розглянути питання, ухвалити рішення, і щоб це рішення було виконане. Якщо ми це рішення ухвалимо, то ця лікарня буде за рік побудована», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що в Києві буде побудовано новий корпус «Охматдиту».

Як повідомляв УНІАН, капсула у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» була закладена 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" в Києві.

Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", що відбувався 17 грудня 2006 року, було зібрано більш як 262 млн. грн. добродійної допомоги.

20 жовтня 2011 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ направив звернення до генерального прокурора України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не початого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані добродійні кошти.

Того ж дня в добродійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за результатами перевірок контролюючих органів жодних порушень в його роботі не виявлено.

4 листопада голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА заявила, що держава не добудовуватиме Всеукраїнський центр охорони здоров`я матері та дитини («Дитяча лікарня майбутнього»).

Т.БАХТЄЄВА зазначила, що це питання дуже актуальне для України, воно зафіксоване у відповідному проекті постанови ВР, проте сьогодні держава не може взяти на себе відповідальність щодо завершення будівництва. "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - наголосила вона.

У свою чергу голова правління фонду "Україна 3000" Олександр МАКСИМЧУК заявив, що фонд без допомоги держави не зможе добудувати “Дитячу лікарню майбутнього”. “Своїми силами однозначно ми побудувати лікарню не зможемо, тому що ціна питання - 1,306 млрд. грн. Скільки у нас на рахунках, вам відомо. Тому в цьому питанні першу скрипку мають грати держава, замовник. Ми досі цього питання публічно не порушували, але тепер нам треба дати публічну відповідь”, - сказав він.