Дитині для звикання до нікотину достатньо двох днів

Опубліковане в липневому номері спеціалізованого видання "Архіви педіатрії і дитячої медицини" дослідження спростовує усталену думку – щоб звикнути до нікотину, треба курити багато і тривалий час.

Дослідження було проведене фахівцями медичного факультету Масачусетського університету. Воно полягало в тривалому спостереженні і проведенні аналізів на вміст нікотину в крові юних курців – учнів однієї з середніх шкіл штату. Учені стверджують, що для звикання до нікотину дитині достатньо двох днів, а при викурюванні семи сигарет на місяць у дітей спостерігаються симптоми залежності від тютюну.

За даними дослідників, діти починають курити, зазвичай, у 12 років. При цьому 7,5% палять щодня, понад 17% - кілька разів в тиждень, а "бавиться" цигарками третина школярів. Один з найневтішніших висновків учених у тому, що 38% дітей-курців, мають виражену нікотинову залежність.

Відзначимо, що США - одна з перших країн світу, яка почала активну кампанію боротьби з курінням. Зокрема, куріння заборонено у всіх громадських місцях, у барах і ресторанах, а вартість пачки цигарок, наприклад, в Нью-Йорку - близько восьми доларів. Сірники - безкоштовні.