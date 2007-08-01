Їжа для мізків – у кавуні

11:03, 01 серпня 2007
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“Розумні” вітаміни

Провітамін бета-каротин, що перетворюється потім у вітамін А, - важливий антиоксидант.

Він міститься у  моркві, капусті, абрикосах,  кавунах, горобині.

Вітамін В1. Шукай його у  пророслих зернах, горіхах, висівках і  бобах, а також в  шипшині, буряку і  моркві. Простіше сказати, в  чому його немає, проте людині, зазвичай, його не вистачає.

Вітамін В5 потрібний для тонусу, високої концентрації уваги. Знайти його можна в  яйцях, печінці, нирках, рибі, м`ясі, бобових і  молочних продуктах.

Вітамін В6, стимулює інтелектуальну діяльність,  його стратегічна кількість міститься в  зернових, фундуку і  волоських горіхах, в  полуниці і  апельсинах, а також в  рибі, яйцях і  м`ясних продуктах.

Вітамін В12 необхідний для боротьби зі  втомою. Міститься тільки в  продуктах тваринного походження: рибі і  морепродуктах, м`ясі і  молочних продуктах.

Вітамін С  просто незамінний. Міститься в  цитрусових, плодах шипшини (там просто величезна його концентрація), горобині, червоному перці, помідорах, моркві.

Вітамін Е  ми одержуємо з  нерафінованим маслом, паростками пшениці, горіхами, бобами і  яйцями. Це потужний антиоксидант, що перешкоджає ушкодженню клітин мозку.

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